Principal AM : "les investisseurs préoccupés par l'impact des élections sur le marché boursier"

(AOF) - La saison des élections présidentielles s'approche et les résultats du Super Tuesday ont ouvert la voie à un nouveau match entre Joe Biden et Donald Trump. "Dans ce contexte de polarisation politique, de nombreux investisseurs peuvent être préoccupés par l'impact des élections et de la politique sur le marché boursier et l'économie", explique Principal Asset Management. Si beaucoup de choses peuvent se produire entre aujourd'hui et le jour de l'élection, le 5 novembre, l'histoire montre que les marchés sont principalement influencés par le cycle économique général.

Dans les faits, les marchés se sont d'ailleurs bien comportés sous les gouvernements des deux partis. De 2008 à 2020, sous les administrations Obama et Trump, le S&P 500 a généré un rendement total de 236%, malgré les vastes différences perçues entre les partis et la polarisation croissante de la politique à Washington.

"Cette surperformance du marché s'est produite en dépit de nombreuses batailles budgétaires, de crises fiscales, de crises du plafond de la dette, de dégradations de la cote de crédit des États-Unis, sans parler de la crise financière mondiale, de la pandémie et de bien d'autres choses encore", précise Principal Asset Management.

Les politiques peuvent avoir des répercussions importantes sur des secteurs spécifiques et potentiellement sur l'ensemble de l'économie, mais prendre des décisions en se basant uniquement sur la personne qui occupe le bureau ovale aurait de tout temps été une erreur. La plupart des investisseurs jugeront plus prudents de se concentrer sur les fondamentaux plutôt que sur la couverture des élections au quotidien.

"C'est en accordant une attention particulière à la répartition du portefeuille entre les secteurs, les classes d'actifs et les titres individuels que vous obtiendrez les meilleurs résultats à l'approche de l'élection", conclut le gestionnaire d'actifs.