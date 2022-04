Primonial REIM ouvre un bureau à Londres

(AOF) - Dans le cadre de l'expansion internationale continue de ses activités, Primonial REIM annonce aujourd'hui l'ouverture de son bureau de Londres et le recrutement de Sandra Burrows en tant que responsable de Primonial REIM Royaume-Uni. L'équipe londonienne sera principalement chargée, à ce stade, des relations permanentes avec les clients et des services aux investisseurs.

Opérationnelle à partir du 1er avril 2022, cette nouvelle équipe viendra en appui des équipes existantes de Primonial REIM, afin de fournir aux investisseurs internationaux une large gamme de services tout en assurant une parfaite conformité avec la réglementation financière locale.

La nouvelle entité sera dirigée conjointement par Stéphane Marguier, qui a rejoint Primonial REIM en janvier 2022 en tant que responsable du développement commercial international et qui est également Managing Director de Primonial REIM Royaume-Uni, et Sandra Burrows, qui est Managing Director et responsable du bureau de Londres. Sandra Burrows, qui a rejoint Primonial REIM en avril 2022 en provenance de Corestate Capital Group, supervisera les services aux investisseurs et elle reportera à Stéphane Marguier, qui est basé à Paris.

L'équipe complète à Londres comprend 3 professionnels et sera renforcée à l'avenir, avec la future embauche d'un directeur général des ventes (clients du Royaume-Uni et de l'Europe du Nord) prévue pour l'été 2022.