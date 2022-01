Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Primonial REIM nomme un Head of International Business Development information fournie par AOF • 13/01/2022 à 17:08



(AOF) - Primonial REIM (Holding) a annoncé la nomination de Stéphane Marguier, qui a rejoint la société le 10 janvier 2022, en tant que Head of International Business Development. Stéphane Marguier rapporte directement au Directeur Général de Primonial REIM, Juergen Fenk, et est basé à Paris. Il dirigera et supervisera le business développement international de Primonial REIM, tout en cultivant des relations privilégiées avec les investisseurs institutionnels afin d'accélérer la croissance de l’entreprise.



Stéphane Marguier a une expérience de plus de 25 ans dans le secteur des services financiers, en tant que Senior Managing Director. Ses précédentes expériences professionnelles incluent des postes de direction chez Natixis Asset Management, GE Capital, TIAA-NUVEEN. Au cours des 15 dernières années, il a été particulièrement actif dans le développement des actifs réels.