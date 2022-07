Primonial Reim France restructure la tour Adria rebaptisée Hopen

L'édifice sera réhaussé de trois étages, développant ainsi une surface de 65 000 m², dont 58 000 m² de surface de bureaux. Ce projet de restructuration a pour objectif de proposer aux futurs utilisateurs un immeuble mixte, tout en ouvrant de nouveaux espaces de vie aux habitants du quartier de La Défense en pied et en tête de Tour.

(AOF) - Primonial Reim France (plus de 32 milliards d'encours sous gestion) lance ce jour les travaux de restructuration de la Tour Adria à Paris la Défense. Construite en 2001 à proximité de l'Esplanade, ce projet de redéveloppement sera livré en 2024. Il donnera naissance à la Tour Hopen. Historiquement louée à TechnipFMC, la Tour Adria a été acquise en 2013 dans le cadre d'un club deal d'investisseurs institutionnels.

