Primonial Reim France acquiert l’immeuble de bureaux « Influence » à Saint-Ouen

" En investissant dans des quartiers urbains mixtes tels que l'écoquartier des Docks, nous contribuons à la transformation et à la valorisation de la ville tout en assurant à nos clients investisseurs de la visibilité sur leurs revenus futurs grâce à des baux longs termes signés avec le locataire de l'immeuble ", a-t-il ajouté.

" Cette acquisition s'inscrit dans notre stratégie d'investir dans des immeubles de bureaux durables qui présentent à la fois une dimension environnementale forte, des espaces de travail modulables et de nombreux services au service du confort et du bien-être de ses utilisateurs ", a déclaré Grégory Frapet, le président de Primonial REIM France.

(AOF) - Primonial REIM France a finalisé, aux côtés d’EDF Invest et de fonds gérés par Samsung SRA, l’acquisition de l’ensemble immobilier de bureaux « Influence » situé à Saint-Ouen (93) auprès de fonds gérés par Tishman Speyer. L’immeuble « Influence » accueille, comme locataire unique, le Conseil Régional d'Île-de-France dans le cadre d’un bail long terme de 12 ans. Livré en 2017, l’ensemble immobilier signé par Jacques Ferrier Architectures développe une surface de près de 33 000 mètres carrés et se compose de deux bâtiments édifiés sur 7 niveaux.

