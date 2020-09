Primonial REIM acquiert un immeuble à Saint-Ouen-sur-Seine (93)

(AOF) - Primonial REIM a annoncé l'acquisition en VEFA d'un immeuble de bureaux à Saint-Ouen (93) pour le compte d'un de ses fonds. L'immeuble "Cinetika ", réalisé par Bricqueville et conçu par le cabinet d'architecte DGM & Associés est d'une surface totale de plus de 8 000 m² et est réparti sur 8 niveaux. La date de livraison est prévue au quatrième trimestre 2022.

" Cinetika s'inscrit dans la stratégie de Primonial REIM d'investir dans des immeubles de bureaux bénéficiant d'une forte centralité avec un haut niveau de prestations que ce soit en termes de qualité et d'efficience du bâtiment ou de services intégrés pour le plus grand confort et le bien-être des futurs occupants des lieux " a déclaré Grégory Frapet, président du directoire de Primonial REIM.