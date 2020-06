Primonial lance la Fondation Groupe Primonial

(AOF) - Primonial a annoncé le lancement de la Fondation Groupe Primonial (Fondation Primonial). Abritée par la Fondation de France, cette nouvelle fondation d'entreprise reprend et réunit toutes les actions d'engagement et de mécénat menées jusqu'à présent au sein des différentes entités du groupe Primonial. Le groupe souligne que cette initiative s'inscrit dans la continuité de la Fondation Financière de l'Echiquier afin de fédérer et intensifier les actions de toutes les entités du groupe en faveur de l'éducation, de l'insertion et de la santé.

La Financière de l'Echiquier a été l'une des premières entreprises de gestion d'actifs à mettre en place une fondation, créée et dirigée pendant plus de 15 ans par Bénédicte Gueugnier. L'ampleur de ses réalisations, le soutien des équipes et des clients en ont fait une référence dans l'univers de la gestion d'actifs. La Fondation Primonial reprend et poursuivra les actions de la Fondation Financière de l'Echiquier, dont les Maisons des Jeunes Talents, programme emblématique d'égalité des chances destiné à héberger et à accompagner des élèves boursiers admis en classes préparatoires aux grandes écoles à Paris.

La Fondation Primonial amplifiera également son action auprès d'associations œuvrant dans le secteur de la santé telles que l'Hôpital Necker-Enfants Malades, que Primonial REIM soutient de longue date.

L'équipe de la Fondation Primonial est dirigée par Cécile Jouenne-Lanne, Déléguée Générale nouvellement nommée pour succéder à Bénédicte Gueugnier ayant décidé de partir à la retraite en juillet prochain. La Fondation Primonial est constituée de quatre personnes dédiées et bénéficie de l'appui et de l'engagement de l'ensemble des équipes.