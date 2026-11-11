Prime Medicine recule après une cession d'actions de 125 millions de dollars

** L'action de la société de biotechnologie spécialisée dans l'édition génétique Prime Medicine PRME.O reculait de 2,1 % à 3,82 dollars avant l'ouverture des marchés mercredi, après la fixation, dans la nuit, du prix d'une levée de fonds complémentaire de 125 millions de dollars
** PRME, société basée à Cambridge, dans le Massachusetts, a vendu mardi en fin de journée environ 35,7 millions d’actions à 3,50 dollars, soit une décote de 10,3 % par rapport au dernier cours de clôture
** La société a l’intention d’utiliser le produit net de l’émission principalement pour financer ses programmes consacrés à la maladie de Wilson et au déficit en alpha-1-antitrypsine (AATD), ainsi que la R&D le solde sera affecté au fonds de roulement, aux dépenses d’investissement et aux besoins généraux de l’entreprise, conformément au prospectus
** Jefferies, TD Cowen et Goldman Sachs sont les chefs de file conjoints de l’opération
** PRME compte environ 181,4 millions d’actions en circulation
** Le titre a chuté de 9,3 % mardi, ramenant son gain depuis le début de l’année à environ 12 %; il a progressé d’environ 20 % au cours des trois derniers mois
** Sur 14 analystes, 11 attribuent à l’action la note « achat fort » ou « achat », et 3 la note « conserver »; l’objectif de cours médian est de 8 dollars, selon les données de LSEG(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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