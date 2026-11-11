Prime Medicine recule après une cession d'actions de 125 millions de dollars

** L'action de la société de biotechnologie spécialisée dans l'édition génétique Prime Medicine PRME.O reculait de 2,1 % à 3,82 dollars avant l'ouverture des marchés mercredi, après la fixation, dans la nuit, du prix d'une levée de fonds complémentaire de 125 millions de dollars

** PRME, société basée à Cambridge, dans le Massachusetts, a vendu mardi en fin de journée environ 35,7 millions d’actions à 3,50 dollars, soit une décote de 10,3 % par rapport au dernier cours de clôture

** La société a l’intention d’utiliser le produit net de l’émission principalement pour financer ses programmes consacrés à la maladie de Wilson et au déficit en alpha-1-antitrypsine (AATD), ainsi que la R&D le solde sera affecté au fonds de roulement, aux dépenses d’investissement et aux besoins généraux de l’entreprise, conformément au prospectus

** Jefferies, TD Cowen et Goldman Sachs sont les chefs de file conjoints de l’opération

** PRME compte environ 181,4 millions d’actions en circulation

** Le titre a chuté de 9,3 % mardi, ramenant son gain depuis le début de l’année à environ 12 %; il a progressé d’environ 20 % au cours des trois derniers mois

** Sur 14 analystes, 11 attribuent à l’action la note « achat fort » ou « achat », et 3 la note « conserver »; l’objectif de cours médian est de 8 dollars, selon les données de LSEG