Prime Medicine recule après le lancement d'une offre publique d'actions de 125 millions de dollars

** Les actions de Prime Medicine PRME.O , société spécialisée dans l'édition génétique, ont reculé de 4,3% à 3,73 dollars lors des négociations après la clôture, alors que la société cherche à lever des fonds
** PRME, basée à Cambridge, dans le Massachusetts, lance une offre publique d'actions de 125 millions de dollars
** Jefferies, TD Cowen et Goldman Sachs en sont les co-chefs de file
** Avec environ 181,4 millions d’actions en circulation, la société affiche une capitalisation boursière d’environ 700 millions de dollars
** L'action PRME a clôturé en baisse de 9,3% à 3,90 dollars mardi. Elle a progressé d'environ 20% au cours des trois derniers mois, affichant une hausse de 12% depuis le début de l'année
** La recommandation moyenne de 14 analystes est “acheter”; l'objectif de cours médian est de 8 dollars, selon les données de LSEG(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer