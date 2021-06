PrimaryBid lance son service en France en partenariat avec Euronext

(AOF) - PrimaryBid, la fintech qui permet aux investisseurs particuliers d'accéder aux levées de fonds des entreprises cotées, a annoncé le lancement de son service en France en partenariat avec Euronext. En tant que plateforme agréée travaillant aux côtés des banques d'investissement, PrimaryBid permet aux particuliers d'investir dans les mêmes conditions que les investisseurs institutionnels, libérant ainsi une source importante de liquidité et d'actionnariat à long terme.

Les entreprises françaises qui utiliseront PrimaryBid pourront accéder à une nouvelle source de financement, tout en améliorant leur gouvernance en traitant les différentes catégories d'investisseurs sur un pied d'égalité.

L'objectif premier de PrimaryBid est d'offrir aux Européens un accès transparent aux émissions d'actions. Que ce soit dans le cadre d'une recherche de financement par une entreprise cotée, ou lorsqu'un gouvernement vend sa participation dans une entreprise, les nouvelles technologies permettent aux particuliers de participer à ces opérations au même titre que les institutions financières traditionnelles.

PrimaryBid a déjà mené à bien plus de 140 transactions au Royaume-Uni pour le compte d'entreprises de petite et grande capitalisations des indices FTSE, telles que Croda, Ocado, Compass, Aston Martin et Severn Trent.