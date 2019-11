Pricing Power : une nouvelle façon de gérer

"Amplegest Pricing Power propose une nouvelle façon de gérer. Le durcissement de l'environnement économique n'épargnant aucun dirigeant d'aucun secteur, nous nous attachons à ne sélectionner que les entreprises en mesure de se projeter dans l'avenir, de protéger leur croissance contre les pressions déflationnistes et les cycles, de dépasser la communication de crise au profit d'une proposition actionnariale durable.

Pour y parvenir, nous avons adopté une approche résolument Bottom Up (approche microéconomique). Nous privilégions la stratégie des entreprises, leur positionnement, la vision de leurs dirigeants et l'adéquation de leur modèle aux défis de notre temps" - Gérard Moulin, gérant du fonds Amplegest Pricing Power

Amplegest Pricing Power : un fonds actions qui privilégie la maîtrise du prix

Amplegest Pricing Power est un OPCVM investi en moyennes et grandes capitalisations européennes et éligible au PEA et à l'assurance-vie. Fruit d'une analyse fondamentale rigoureuse et systématique, Amplegest Pricing Power accorde dans sa construction une très grande importance à l'analyse stratégique des valeurs. En particulier, sa stratégie d'investissement repose sur la sélection de sociétés qui offrent un profil de croissance autonome et une capacité prouvée à maîtriser leurs niveaux de prix.