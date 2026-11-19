** L'action Ross Stores ROST.O a reculé d'environ 2 % jeudi, dans l'attente de la publication de ses résultats trimestriels après la clôture, tandis que les investisseurs suivent de près l'évolution des dépenses de consommation dans un contexte de forte inflation
** Selon LSEG, le distributeur à prix réduits devrait annoncer un chiffre d’affaires de 6,26 milliards de dollars au troisième trimestre, en hausse de 12,6 % par rapport à l’année précédente, et un BPA ajusté de 1,88 dollar, contre 1,58 dollar l’année dernière
** Ce rapport fera suite à celui de son concurrent TJX TJX.N , qui a revu à la hausse ses prévisions annuelles mercredi, misant sur une forte demande de vêtements et d’articles pour la maison à prix réduits pendant la période des fêtes. En août, Ross a revu à la hausse ses prévisions annuelles et tablait sur une croissance trimestrielle de son chiffre d’affaires supérieure aux attentes des analystes, signe d’une forte demande de la part des chasseurs de bonnes affaires
** Seize analystes sur vingt-deux attribuent à l’action la note “acheter” ou “acheter fortement”, tandis que six la notent “conserver”, avec un objectif de cours médian de 279 dollars, ce qui implique un potentiel de hausse d’environ 25 % par rapport au cours actuel de 223,09 dollars
** L’action ROST a déjà progressé d’environ 24 % depuis le début de l’année, surperformant la hausse de 4 % de l’indice Nasdaq .IXIC
** Selon LSEG, le titre se négociait récemment à plus de 25 fois les bénéfices prévisionnels, contre une médiane sectorielle de 13,05(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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