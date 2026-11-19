PRÉVISIONS : Chiffre d'affaires et bénéfice par action de Ross Stores en hausse au troisième trimestre, mais le cours de l'action recule

** L'action Ross Stores ROST.O a reculé d'environ 2 % jeudi, dans l'attente de la publication de ses résultats trimestriels après la clôture, tandis que les investisseurs suivent de près l'évolution des dépenses de consommation dans un contexte de forte inflation

** Selon LSEG, le distributeur à prix réduits devrait annoncer un chiffre d’affaires de 6,26 milliards de dollars au troisième trimestre, en hausse de 12,6 % par rapport à l’année précédente, et un BPA ajusté de 1,88 dollar, contre 1,58 dollar l’année dernière

** Ce rapport fera suite à celui de son concurrent TJX TJX.N , qui a revu à la hausse ses prévisions annuelles mercredi, misant sur une forte demande de vêtements et d’articles pour la maison à prix réduits pendant la période des fêtes. En août, Ross a revu à la hausse ses prévisions annuelles et tablait sur une croissance trimestrielle de son chiffre d’affaires supérieure aux attentes des analystes, signe d’une forte demande de la part des chasseurs de bonnes affaires

** Seize analystes sur vingt-deux attribuent à l’action la note “acheter” ou “acheter fortement”, tandis que six la notent “conserver”, avec un objectif de cours médian de 279 dollars, ce qui implique un potentiel de hausse d’environ 25 % par rapport au cours actuel de 223,09 dollars

** L’action ROST a déjà progressé d’environ 24 % depuis le début de l’année, surperformant la hausse de 4 % de l’indice Nasdaq .IXIC

** Selon LSEG, le titre se négociait récemment à plus de 25 fois les bénéfices prévisionnels, contre une médiane sectorielle de 13,05