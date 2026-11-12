Prévisions annuelles relevées pour Sixt

Au troisième trimestre, le loueur de véhicules allemand ( 3,71%, à 76,80 euros) a enregistré le chiffre d'affaires trimestriel le plus élevé de son histoire, atteignant près de 1,5 milliard d'euros, soit une hausse de 11,8% sur un an. Cette performance permet au groupe d'enchaîner un vingt-et-unième trimestre record consécutif et de porter son chiffre d'affaires sur les neuf premiers mois de l'année à 3,60 milliards d'euros ( 10,2%).

La société précise en outre que cette dynamique s'est inscrite dans un contexte macro-économique peu porteur, marqué par une demande touristique mondiale stable sur l'été, une conjoncture morose en Allemagne et en Europe, et une confiance des consommateurs toujours faible aux Etats-Unis. Toutes les zones géographiques affichent toutefois une croissance : Europe (hors Allemagne) 14,7%, Amérique du Nord 7,7% et Allemagne 11,1%.

Le directoire a relevé sa prévision annuelle de chiffre d'affaires qui passe à près de 4,7 milliards d'euros, contre une fourchette de 4,45 à 4,60 milliards d'euros.

L'avis des analystes

Pour DZ Bank, la nouvelle prévision de revenus dépasse celle du consensus fixée à 4,59 milliards d'euros, ainsi que l'estimation de DZ Bank (4,54 milliards d'euros). Pour la banque allemande il en résulte un léger potentiel de révision à la hausse des estimations de chiffre d'affaires. Pour les analystes, après la confirmation de l'objectif de marge EBT d'environ 10%, il existe également un léger potentiel de dépassement du consensus de résultat avant impôt, établi à 464 millions d'euros.

La recommandation de DZ Bank reste à l'achat sur le titre Sixt, avec une cible de 90 euros.

De son côté, Jefferies évoque des résultats solides avec des revenus supérieurs de 5,5% aux attentes. Les analystes indiquent que les prévisions ont été relevées comme prévu et ont maintenu leur avis à acheter sur l'action Sixt, avec un objectif de cours de 110 euros, soit un potentiel de hausse de 49%.