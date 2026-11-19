** Jeudi, l'action d'Intuit INTU.O a reculé de 1,5% dans l'attente de la publication de ses résultats trimestriels après la clôture, les investisseurs se concentrant sur les tendances de croissance de la clientèle et les perspectives de la société
** Le fabricant du logiciel TurboTax devrait afficher un chiffre d’affaires en hausse de 10,8% en glissement annuel au premier trimestre fiscal, à 4,31 milliards de dollars, tandis que le bénéfice par action ajusté devrait reculer à 2,70 dollars, contre 3,34 dollars il y a un an, selon LSEG
** En août, la société avait prévu un chiffre d’affaires annuel inférieur aux estimations , expliquant que ses efforts pour accroître sa clientèle et gagner des parts de marché pèseraient sur ses ventes à court terme
** Le titre INTU s’échangeait dernièrement à 312,38 dollars, soit environ 54% de moins que son plus haut sur 52 semaines à 682,27 dollars, mais l’objectif de cours médian des analystes, fixé à 400 dollars, laisse entrevoir un potentiel de hausse d’environ 28% selon LSEG, qui recense 35 recommandations d’analystes: 19 "acheter" ou "acheter fortement", 14 "conserver" et 2 "vendre"
** Alors que le secteur des logiciels dans son ensemble s’est quelque peu remis d’une vague de ventes massive provoquée par les craintes des investisseurs face à la concurrence de l’IA, l’action INTU affiche toujours une baisse d’environ 53% depuis le début de l’année. À titre de comparaison, l’indice S&P 500 des logiciels et services .SPLRCIS est en baisse d’environ 4%, tandis que l’indice Nasdaq .IXIC est en hausse de 4%
** L'action INTU se négociait récemment à 13 fois les bénéfices prévisionnels, ce qui représente une forte décote par rapport à leur moyenne sur cinq ans de 29(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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