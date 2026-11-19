PRÉVISION : Wall Street table sur une hausse du chiffre d'affaires et une baisse des bénéfices d'Intuit au premier trimestre fiscal

** Jeudi, l'action d'Intuit INTU.O a reculé de 1,5% dans l'attente de la publication de ses résultats trimestriels après la clôture, les investisseurs se concentrant sur les tendances de croissance de la clientèle et les perspectives de la société

** Le fabricant du logiciel TurboTax devrait afficher un chiffre d’affaires en hausse de 10,8% en glissement annuel au premier trimestre fiscal, à 4,31 milliards de dollars, tandis que le bénéfice par action ajusté devrait reculer à 2,70 dollars, contre 3,34 dollars il y a un an, selon LSEG

** En août, la société avait prévu un chiffre d’affaires annuel inférieur aux estimations , expliquant que ses efforts pour accroître sa clientèle et gagner des parts de marché pèseraient sur ses ventes à court terme

** Le titre INTU s’échangeait dernièrement à 312,38 dollars, soit environ 54% de moins que son plus haut sur 52 semaines à 682,27 dollars, mais l’objectif de cours médian des analystes, fixé à 400 dollars, laisse entrevoir un potentiel de hausse d’environ 28% selon LSEG, qui recense 35 recommandations d’analystes: 19 "acheter" ou "acheter fortement", 14 "conserver" et 2 "vendre"

** Alors que le secteur des logiciels dans son ensemble s’est quelque peu remis d’une vague de ventes massive provoquée par les craintes des investisseurs face à la concurrence de l’IA, l’action INTU affiche toujours une baisse d’environ 53% depuis le début de l’année. À titre de comparaison, l’indice S&P 500 des logiciels et services .SPLRCIS est en baisse d’environ 4%, tandis que l’indice Nasdaq .IXIC est en hausse de 4%

** L'action INTU se négociait récemment à 13 fois les bénéfices prévisionnels, ce qui représente une forte décote par rapport à leur moyenne sur cinq ans de 29