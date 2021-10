Prêt-à-porter : l'achat en ligne confirme sa percée

(AOF) - Plus d’un achat de prêt-à-porter sur 3 est effectué en ligne, selon l'observatoire de Natixis Payments sur la consommation des Français en prêt-à-porter, de janvier à septembre 2021. Internet représentait 1 achat sur 5 en 2020. " Cette tendance a pris de l’ampleur au début de la crise sanitaire, et notamment au moment du premier confinement en mars 2020. Certains non habitués jusqu’ici à la vente en ligne l’ont expérimentée et finalement adoptée sur le long terme ", explique Natixis Payments.

Si le nombre des achats en ligne a considérablement augmenté, le panier moyen lui a baissé, passant de 66,58 euros en 2020 à 51,48 euros en 2021, soit une baisse de 22,7%. Cette tendance s'explique par l'augmentation du nombre de transactions : les dépenses sont plus fréquentes mais moins élevées.

Par ailleurs, la seconde main a fait un bond avec une augmentation de 55 % du montant des achats sur les neufs premiers mois de 2021 versus 2020, marquant ainsi un véritable tournant dans le prêt-à-porter avec une consommation plus responsable encourageant une économie circulaire. Le marché de la seconde main est principalement porté par les femmes, puisque 82 % des transactions sont réalisées par elles, contre seulement 18 % par des hommes.