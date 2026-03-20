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Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,14% pour le Dow Jones .DJI , de 0,16% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,3% pour le Nasdaq .IXIC : * FEDEX
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"En ce jour de fête, où est la joie?" Comme chaque jour depuis le début de la guerre avec l'Iran, ce vendredi d'Aïd el-Fitr, qui marque la fin du ramadan, les accès à la mosquée Al-Aqsa de Jérusalem-Est sont restés fermés. A la grande tristesse des centaines de ... Lire la suite
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Le télé-achat n'est pas mort, il a juste migré sur téléphone: mêlant vidéo en direct et achat instantané, le "live-shopping" bouleverse le commerce en ligne, poussant géants technologiques, marques et petites boutiques à l'investir. "Un euro de prix de départ... ... Lire la suite
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L'Oréal serait en discussions avancées en vue d'acquérir une participation majoritaire au sein de la start-up indienne de produits de beauté et de soins personnels Innovist, a-t-on appris vendredi auprès de professionnels de marché. Selon ces informations, la transaction ... Lire la suite
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