Prestige Consumer : gagne +10%, boosté par un broker

(CercleFinance.com) - Le titre Prestige Consumer Healthcare s'affiche en hausse de +10% ce jeudi, boosté par l'analyste Jefferies qui annonce ce jour revoir à la hausse sa recommandation sur celui-ci, passant de 'Conserver' à 'Achat'. Le broker confirme au passage son objectif de cours de 43 dollars sur la valeur. Jefferies apprécie en effet une demande court terme 'boostée', générant du cash pour accélérer le désendettement du groupe.

Valeurs associées PRESTIGE CONSMER NYSE +3.63%