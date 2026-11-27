Voici les principales informations publiées dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- Un juge fédéral a donné raison à ABC, filiale de Disney DIS.N , dans son litige avec la Commission fédérale des communications (FCC), ordonnant à l'organisme de régulation de mettre fin à son examen anticipé des huit licences de chaînes de télévision du réseau.

- Altria MO.N a déclaré qu'elle envisageait une offre en numéraire pour racheter son concurrent Imperial Brands IMB.L , coté à Londres et de taille plus modeste, une opération qui permettrait au fabricant de Marlboro d'étendre sa présence sur le marché mondial de la cigarette.

- Un groupe dirigé par le milliardaire américain Todd Boehly, qui comprend également une branche du gouvernement américain, a annoncé mercredi qu'il avait accepté de racheter les actifs énergétiques internationaux du géant énergétique russe Lukoil LKOH.MM , soumis à des sanctions.

- UniCredit CRDI.MI cherche à faire nommer son directeur général, Andrea Orcel, au poste de président du conseil de surveillance de la Commerzbank CBKG.DE après avoir obtenu la dernière autorisation réglementaire nécessaire pour prendre le contrôle de son concurrent allemand.

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