Voici les principales informations publiées dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- Sanofi SASY.PA a conclu un accord pour racheter le laboratoire pharmaceutique américain Insmed INSM.O pour 41 milliards (XX milliards d'euros) de dollars en numéraire, une opération majeure visant à renforcer son portefeuille de médicaments avant l'expiration imminente du brevet d'un médicament phare.

- La valorisation de Stripe devrait dépasser les 200 milliards (XX milliards d'euros) de dollars dans le cadre de la dernière offre de rachat d'actions du géant des paiements, selon des sources proches du dossier.

- Shein Global Holdings 0625.HK a accepté de verser 100 millions (XX millions d'euros) de dollars pour régler les plaintes de la Commission fédérale du commerce (FTC), qui reprochait au distributeur de mode éphémère d'avoir eu recours à des pratiques déloyales en matière de service client.

- Les États-Unis s'apprêtent à augmenter les droits de douane sur la Chine et des dizaines d'autres pays qui, selon l'administration Trump, nuisent aux entreprises américaines en soutenant leur propre production industrielle nationale, selon des sources proches du dossier.

- Jensen Huang a présenté ses excuses à son personnel et leur a confié qu'il suivait une thérapie lors d'une réunion générale mardi matin au siège de Nvidia à NVDA.O , en Californie.

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