Voici les principales actualités du Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

- Nvidia NVDA.O a réintégré lundi son cofondateur Jensen Huang au poste de directeur général, affirmant être convaincue que son retour ne présentait aucun risque pour la sécurité nationale après avoir consulté de hauts responsables du gouvernement américain.

- Cisco CSCO.O et OpenAI ont dévoilé un projet open source de cybersécurité visant à aider les agents d'IA à détecter les vulnérabilités logicielles et à déployer des protections sans nécessiter de redémarrage des systèmes.

- Le président américain Donald Trump a demandé au vice-président JD Vance de réexaminer le cas de l'ancien directeur général de Nvidia, Jensen Huang, qui a par la suite convaincu le conseil d'administration du fabricant de puces que le gouvernement américain ne considérait pas Jensen Huang comme une menace pour la sécurité nationale.

- Le ministère américain du Commerce a inscrit sur une liste noire sept entreprises en Asie du Sud-Est, dont Apex Enterprise Solutions, détenue par Alibaba 9988.HK , en raison d'activités jugées contraires aux intérêts des États-Unis en matière de sécurité nationale ou de politique étrangère.

- Une cour d'appel fédérale a autorisé l'armée américaine à procéder à une détonation planifiée d'explosifs destinés à la fabrication de bombes dans l'Iowa, levant ainsi une suspension temporaire demandée par des associations environnementales.

- Les États-Unis enquêtent sur le rôle éventuel de l'Iran dans une vague de cyberattaques visant des pétroliers, alors que l'on craint que Téhéran n'étende son conflit par le biais d'opérations cybernétiques au-delà du Moyen-Orient.

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