Voici les principales informations publiées dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- Un dysfonctionnement du système automatisé de pesage et d'équilibrage de Delta Air Lines DAL.N a entraîné dimanche des retards sur plus de 1 000 vols avant que le problème ne soit résolu.

- Les négociations de l'ONU sur le climat ont échoué après que l'Europe et les pays prônant des mesures plus strictes contre le réchauffement climatique ont refusé de soutenir un accord qui omettait tout engagement à abandonner les combustibles fossiles.

- Le président américain Donald Trump a récompensé les principaux détenteurs de sa cryptomonnaie « meme coin » en organisant dimanche un dîner privé près de Washington, auquel ont participé des célébrités, dont l'entrepreneur Kevin O'Leary.

- Le groupe d'ingénierie suisse ABB ABBN.S a conclu un accord pour acquérir la société allemande Ziehl-Abegg pour 2,22 milliards de dollars afin de renforcer ses activités dans le domaine du chauffage, de la ventilation et de la climatisation.

- Une corvette russe a été touchée dimanche dans un port libyen, ce qui constitue la deuxième attaque signalée contre un navire russe en deux jours, dans un contexte de vague présumée de frappes de drones ukrainiens.

- L'Union européenne et l'Indonésie ont signé un accord supprimant la plupart des droits de douane sur les marchandises échangées entre les deux parties, renforçant ainsi leurs liens économiques.

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