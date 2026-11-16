Presse / Wall Street Journal - 16 novembre

Voici les principales informations publiées dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

- Le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, a exhorté le conseil d'administration de Nvidia NVDA.O à nommer un candidat externe au poste de directeur général, affirmant que le fabricant de puces avait besoin d'un « remaniement radical » après la démission de Jensen Huang suite à des rumeurs d'aventures extraconjugales.

- L'administration du président américain Donald Trump prévoit de désigner plus d'une vingtaine d'entreprises spécialisées dans l'IA comme « champions nationaux », parmi lesquelles Nvidia, Amazon AMZN.O , Microsoft MSFT.O , OpenAI et Anthropic ANT.O , afin de soutenir l'expansion à l'étranger des entreprises américaines du secteur de l'IA.

- L'Iran a lancé une attaque contre Bahreïn, marquant ainsi la dernière escalade en date dans les affrontements avec les États-Unis, alors que les négociations visant à mettre fin au conflit restaient dans l'impasse.

- Le secrétaire américain aux Transports, Sean Duffy, cherche à rallier le soutien du Congrès pour obtenir des milliards de dollars de financement destiné au secteur aérien, après avoir ordonné l'interruption de tous les vols à l'échelle nationale.

- Une campagne visant à réintégrer Jensen Huang au poste de directeur général de Nvidia a pris de l'ampleur , recueillant plus de 106 000 signatures, dont celles de dirigeants et d'investisseurs de premier plan du secteur technologique.

- Le procureur fédéral Aaron Reitz a averti que les législateurs démocrates pourraient faire l'objet d'un examen juridique s'ils utilisaient les enquêtes du Congrès pour cibler l'administration Trump.

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