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Presse / Wall Street Journal - 16 novembre
information fournie par Reuters 16/11/2026 à 08:04

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Voici les principales informations publiées dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

- Le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, a exhorté le conseil d'administration de Nvidia NVDA.O à nommer un candidat externe au poste de directeur général, affirmant que le fabricant de puces avait besoin d'un « remaniement radical » après la démission de Jensen Huang suite à des rumeurs d'aventures extraconjugales.

- L'administration du président américain Donald Trump prévoit de désigner plus d'une vingtaine d'entreprises spécialisées dans l'IA comme « champions nationaux », parmi lesquelles Nvidia, Amazon AMZN.O , Microsoft MSFT.O , OpenAI et Anthropic ANT.O , afin de soutenir l'expansion à l'étranger des entreprises américaines du secteur de l'IA.

- L'Iran a lancé une attaque contre Bahreïn, marquant ainsi la dernière escalade en date dans les affrontements avec les États-Unis, alors que les négociations visant à mettre fin au conflit restaient dans l'impasse.

- Le secrétaire américain aux Transports, Sean Duffy, cherche à rallier le soutien du Congrès pour obtenir des milliards de dollars de financement destiné au secteur aérien, après avoir ordonné l'interruption de tous les vols à l'échelle nationale.

- Une campagne visant à réintégrer Jensen Huang au poste de directeur général de Nvidia a pris de l'ampleur , recueillant plus de 106 000 signatures, dont celles de dirigeants et d'investisseurs de premier plan du secteur technologique.

- Le procureur fédéral Aaron Reitz a averti que les législateurs démocrates pourraient faire l'objet d'un examen juridique s'ils utilisaient les enquêtes du Congrès pour cibler l'administration Trump.

(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)

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