Voici les principales informations publiées par le Financial Times. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

À la une

Nscale ralentit ses embauches et réduit ses dépenses en vue de son introduction en bourse prévue à 35 milliards de dollars

Jim O'Neill appelle Burnham à réformer la fiscalité immobilière

Compass, le géant de la restauration du FTSE 100, prévoit de transférer sa cotation principale à New York

Scott Bessent refuse d'exclure le retour de Jensen Huang chez Nvidia

Aperçu

Nscale a ralenti ses embauches et réduit ses dépenses afin de rationaliser et de professionnaliser son fonctionnement en vue de son introduction en bourse prévue à hauteur de 35 milliards de dollars

Jim O'Neill, conseiller d'Andy Burnham, s'est joint aux appels demandant au Premier ministre britannique de mener une réforme radicale et à long terme de la fiscalité immobilière dans le cadre de son plan décennal qui sera présenté le mois prochain

Compass Group CPG.L , le plus grand prestataire de services de restauration au monde, prévoit de transférer sa cotation principale de Londres à New York

Le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, a laissé entendre qu'il ne s'opposerait pas au retour de Jensen Huang chez Nvidia NVDA.O

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