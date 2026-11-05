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Presse / Actualités économiques du New York Times - 5 novembre
information fournie par Reuters 05/11/2026 à 07:23

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principales informations figurant dans les pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- Les démocrates ont remporté au moins 330 sièges dans les assemblées législatives des États lors des élections de mi-mandat aux États-Unis, prenant ainsi le contrôle d'une douzaine de chambres et étendant leur influence jusqu'à exercer un contrôle total sur 22 gouvernements d'État.

- CVS Health CVS.N a annoncé son intention de scinder en deux sociétés d'ici 2028, en séparant ses quelque 9 000 pharmacies de détail, cliniques et activités de vente par correspondance de médicaments sur ordonnance pour en faire une entité autonome baptisée CVS Pharmacy.

- Le gouvernement américain prévoit de mettre fin aux contrats d' avec deux cabinets d'arbitrage chargés de traiter les litiges liés à la facturation médicale dans le cadre du "No Surprises Act", une loi destinée à protéger les patients contre les factures de soins de santé imprévues.

- Le juge de la Cour suprême des États-Unis Samuel Alito n'a pas l'intention dans l'immédiat de prendre sa retraite , malgré les gains électoraux des démocrates au Sénat qui pourraient réduire la marge de manœuvre des républicains pour confirmer un successeur.

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