Voici les principales actualités des pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

- Nvidia NVDA.O a suspendu les ventes de ses puces d'IA les plus avancées vers la Malaisie, Singapour, la Thaïlande et l'Indonésie, conformément aux dernières règles d'exportation mises en œuvre par le ministère américain du Commerce à l'égard des pays d'Asie du Sud-Est.

- Un juge d'un tribunal fédéral de district a empêché la Commission fédérale des communications (FCC) de poursuivre l'examen des licences de diffusion locales d'ABC appartenant à Disney DIS.N .

- Le président américain Donald Trump a proposé de nouveaux droits de douane sur les marchandises en provenance de pays, dont la Chine, qu'il accuse de pratiques commerciales déloyales.

- La municipalité de Kansas City a bloqué la construction d'un centre de données de grande hauteur après avoir reçu plus de 400 lettres de riverains s'opposant au projet.

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