Voici les principales actualités des pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

- Jensen Huang, directeur général de Nvidia NVDA.O , a admis avoir enfreint le code de conduite de l'entreprise et s'est excusé pour ses erreurs lors d'une réunion avec ses employés.

- Un juge fédéral américain a ordonné la libération d'un ancien ingénieur d'OpenAI accusé d'avoir secrètement enregistré des réunions confidentielles de l'entreprise, moyennant une caution d'un million de dollars.

- L'ancien vice-président américain Al Gore a racheté le journal de sa ville natale, le Carthage Courier. - Le ministre américain de la Justice Todd Blanche a qualifié mardi Nvidia de “bonne entreprise citoyenne” et a déclaré que si le fabricant de puces faisait l'objet d'une enquête pénale, ce ne serait pas le message que l'administration Trump souhaiterait transmettre au public.

(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)