Voici les principales actualités des pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- Nvidia NVDA.O a reconduit Jensen Huang à son poste de directeur général après que le président américain Donald Trump a mené une campagne et que des responsables de l'administration ont assuré que ce dirigeant ne représentait pas un risque pour la sécurité nationale.

- Le ministère américain du Commerce a inscrit sur une liste noire la société singapourienne de centres de données Megaspeed, lui interdisant d'acheter des puces américaines de pointe dédiées à l'intelligence artificielle, et l'a ajoutée à une liste noire commerciale dans le cadre d'une enquête sur son rôle dans le scandale Nvidia.

- CrowdStrike CRWD.O va racheter Zscaler ZS.O dans le cadre d'une opération entièrement en actions évaluée à 43,9 milliards de dollars, réunissant ainsi deux grands fournisseurs de solutions de cybersécurité.

- Un ancien ingénieur d'OpenAI, accusé d'avoir enregistré clandestinement des réunions de l'entreprise, aurait capturé des conversations impliquant au moins un dirigeant d'OpenAI et des représentants d'un gouvernement étranger.

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