Voici les principales actualités des pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

- Jeudi, un juge fédéral a déclaré que le procès en diffamation intenté par le président américain Donald Trump, d'un montant de 15 milliards de dollars , contre le New York Times NYT.N et l'éditeur Penguin Random House pouvait se poursuivre, ce qui constitue une victoire pour Trump dans sa campagne judiciaire contre les médias qu'il accuse de le traiter de manière injuste.

- L'administration Trump a approuvé les livraisons de près de 900 000 puces d'IA de pointe fabriquées par Nvidia NVDA.O et AMD AMD.O à destination d'entreprises chinoises entre décembre 2025 et mai 2026, a déclaré jeudi la commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants.

- JPMorgan Chase, JPM.N , Visa V.N et Mastercard MA.N ont déclaré que des pirates informatiques avaient dérobé des données sensibles de clients lors d'une faille de cybersécurité .

- Le ministère américain de la Justice a demandé à un tribunal fédéral de déclarer sans objet son recours contre l'Alaska, qui menaçait d'empêcher la sénatrice démocrate élue Mary Peltola de prendre ses fonctions.

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