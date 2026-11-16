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Presse / Actualités économiques du New York Times - 16 novembre
information fournie par Reuters 16/11/2026 à 08:22

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Voici les principales actualités des pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

- La Food and Drug Administration (FDA) a rejeté le médicament anticancéreux SMMT.O de Summit Therapeuticals, le premier du genre inventé en Chine, car les résultats incluaient des patients ayant déjà suivi une chimiothérapie.

- Dimanche, Megaspeed a pour la première fois déclaré publiquement qu'Alice Huang, soupçonnée d'espionnage au profit de la Chine et citée dans l'actualité pour ses liens avec l'ancien directeur général de Nvidia NVDA.O Jensen, avait quitté l'entreprise en août 2025.

- Le secrétaire américain au Commerce, Howard Lutnick, a fait pression pour assouplir la réglementation relative aux puces électroniques afin d'éviter une situation de conflit d'intérêts, car il dirigeait auparavant la société de services financiers Cantor Fitzgerald, qui contrôle un centre de données malaisien, A201, mis en place pour fournir de la puissance de calcul à une entreprise technologique chinoise.

(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)

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