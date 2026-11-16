Presse / Actualités économiques du New York Times - 16 novembre

Voici les principales actualités des pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

- La Food and Drug Administration (FDA) a rejeté le médicament anticancéreux SMMT.O de Summit Therapeuticals, le premier du genre inventé en Chine, car les résultats incluaient des patients ayant déjà suivi une chimiothérapie.

- Dimanche, Megaspeed a pour la première fois déclaré publiquement qu'Alice Huang, soupçonnée d'espionnage au profit de la Chine et citée dans l'actualité pour ses liens avec l'ancien directeur général de Nvidia NVDA.O Jensen, avait quitté l'entreprise en août 2025.

- Le secrétaire américain au Commerce, Howard Lutnick, a fait pression pour assouplir la réglementation relative aux puces électroniques afin d'éviter une situation de conflit d'intérêts, car il dirigeait auparavant la société de services financiers Cantor Fitzgerald, qui contrôle un centre de données malaisien, A201, mis en place pour fournir de la puissance de calcul à une entreprise technologique chinoise.

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