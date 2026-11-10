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Presse / Actualités économiques du New York Times - 10 novembre
information fournie par Reuters 10/11/2026 à 09:32

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Voici les principales informations publiées dans les pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- Boeing BA.N prévoit de réduire les effectifs de sa division d'avions commerciaux d'environ 5 %, alors que le constructeur aéronautique peine à accélérer sa production aussi rapidement qu'il l'avait prévu.

- Le président américain Donald Trump a déclaré que le directeur général de Nvidia NVDA.O , Jensen Huang, lui avait affirmé ne pas savoir qu'une femme d'affaires chinoise avec laquelle il entretenait une relation amoureuse travaillait pour les services de renseignement chinois.

- Les coprésidents de DC Studios, James Gunn et Peter Safran, vont quitter leurs fonctions de direction dans le cadre d'une réorganisation au sein du studio à l'origine de la franchise "Superman" et d'autres films de super-héros.

- Le ministère américain de la Justice a intenté lundi une action en justice contre Lyft LYFT.O , accusant la société de VTC de pratiquer systématiquement une discrimination à l'encontre des personnes en situation de handicap, en violation de la loi fédérale.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

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