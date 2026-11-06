Presse / Actualités économiques britanniques - 6 novembre

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Voici les principaux articles parus dans les pages économiques des journaux britanniques. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

The Times

* L'ancienne dirigeante de GSK, Dame Emma Walmsley, s'est vu attribuer une rémunération pouvant atteindre environ 60 millions de dollars dans le cadre de sa nomination au poste de directrice générale de la société informatique américaine HP

HPQ.N .

* Zilch, la fintech britannique spécialisée dans le “payez plus tard”, prévoit un chiffre d'affaires annuel dépassant 220 millions de livres sterling (296,52 millions de dollars) l'année prochaine, grâce à l'accélération des dépenses des clients et à la perspective d'une introduction en bourse à Londres.

The Guardian

* BT BT.L a supprimé près de 8 000 emplois depuis mars dans le cadre d'un programme de réduction des coûts de 3,7 milliards de livres sterling, ce qui a contribué à faire progresser son bénéfice avant impôts de 12 % au premier semestre, à 1,1 milliard de livres sterling, et a propulsé son action à son plus haut niveau depuis cinq ans, tandis que l'entreprise poursuit la restructuration et l'extension de son réseau de fibre optique.

* Gordon Brothers, propriétaire de Poundland, a déclaré que le distributeur à bas prix restait financièrement vulnérable , malgré les discussions avec les ministres britanniques, alors qu'il évalue les offres de sauvetage et se démène pour éviter une mise sous administration judiciaire qui pourrait mettre en péril 12 000 emplois et des milliers de fournisseurs.

The Telegraph

* Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a rejeté les allégations selon lesquelles la Russie serait à l'origine d'une vague de cyberattaques ayant perturbé les systèmes de réfrigération des supermarchés à travers l'Europe, alors que les enquêteurs examinent d'éventuels liens avec la Russie tout en affirmant qu'il est encore trop tôt pour identifier définitivement les responsables.

* La Banque d'Angleterre a déclaré que l'IA n'apportait jusqu'à présent qu'une légère impulsion à la productivité britannique, contribuant à hauteur de 0,1 à 0,2 point de pourcentage à la croissance annuelle de la productivité depuis 2024, l'essentiel de son impact économique provenant d'une augmentation des investissements des entreprises plutôt que de gains d'efficacité des travailleurs.

Sky News

* Allwyn ALWr.AT , l'opérateur de la Loterie nationale, procède à une restructuration de son équipe de direction et crée de nouveaux postes dans les domaines du numérique et du marketing, dans le but d'inverser la tendance à la baisse des ventes de billets et la diminution des reversements aux œuvres caritatives, qui ont suscité l'attention des autorités de régulation.

* Fertifa, prestataire de prestations de santé pour les salariés, a conclu un accord en vue d'acquérir Tuune, spécialiste des soins hormonaux, élargissant ainsi son offre dans les domaines de la santé des femmes et du bien-être au travail.

(1 dollar = 0,7419 livre sterling)