Voici les principaux titres des pages économiques des journaux britanniques. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

The Times

- Le Premier ministre britannique Andy Burnham devrait réutiliser le slogan “reprendre le contrôle”, utilisé par la campagne en faveur du “Leave” lors du référendum sur le Brexit , pour plaider en faveur d'un retour de la Grande-Bretagne dans l'Union européenne.

- Compass Group CPG.L>, le plus grand prestataire de services de restauration au monde, prévoit de transférer sa cotation principale de Londres à New York, ce qui constituerait un nouveau coup dur pour la réputation de Londres en tant que pôle financier majeur.

The Guardian

- Des liens plus étroits avec l'Union européenne permettront au Royaume-Uni d'avoir son mot à dire sur les décisions prises par Bruxelles, a fait valoir le ministre des Affaires étrangères Miliband, alors que les ministres subissaient des pressions pour aller plus loin après l'accord historique conclu vendredi avec l'UE.

- Le constructeur automobile chinois BYD 002594.SZ s'est vu interdire par un tribunal néerlandais de commercialiser son véhicule “clone du Defender” dans l'UE, après que Jaguar Land Rover eut intenté une action en justice pour violation des droits de propriété intellectuelle.

The Telegraph

- Le Premier ministre britannique Andy Burnham prévoit de procéder à des réductions des allocations d'invalidité l'année prochaine, une mesure qui risque de provoquer une rébellion parmi les députés travaillistes.

- Les négociations de l'ONU sur le climat se sont soldées par un échec dimanche, l'Union européenne et d'autres pays ayant rejeté un accord final proposé par les présidents de la COP31, la Turquie et l'Australie, estimant qu'il était trop faible pour faire avancer la lutte contre le réchauffement climatique.

Sky News

- Nick Candy, trésorier honoraire de Reform UK, prépare la renaissance de Blippar , l'entreprise spécialisée dans la réalité augmentée, après avoir orchestré un accord visant à racheter ses actifs et sa technologie.

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