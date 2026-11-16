Presse / Actualités économiques britanniques - 16 novembre

Voici les principaux titres des pages économiques des journaux britanniques. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

The Times

- Gordon Brothers, les propriétaires américains de la chaîne de magasins discount Poundland, s'apprêtent à une rencontre avec le secrétaire d'État au Commerce, Jonathan Reynolds, alors que la recherche d'un repreneur pour l'entreprise reprend de plus belle.

The Guardian

- Les propriétaires américains de Poundland ont également débloqué des fonds afin d'aider la chaîne de magasins discount à réapprovisionner temporairement ses rayons: 16 millions de produits alimentaires ont ainsi été expédiés vers 600 magasins au Royaume-Uni et en Irlande au cours du week-end.

The Telegraph

- Wing, filiale d'Alphabet GOOGL.O , prévoit de lancer pour la première fois au Royaume-Uni des livraisons par drone aux particuliers et devrait tester un service de livraison aérienne du “dernier kilomètre” près de Birmingham l'année prochaine.

Sky News

- La société technologique britannique Chip offre aux investisseurs particuliers la possibilité d'acheter ses actions sur le nouveau marché des titres privés de la Bourse de Londres, pour une valorisation avoisinant les 210 millions de livres sterling (277,51 millions de dollars).

- L'éditeur britannique Future FUTR.L , propriétaire de Go Compare, la plateforme de comparaison de prix, envisage de céder sa branche B2B.

The Independent

- Jaguar Land Rover TAMO.NS a déclaré que son programme de départs volontaires se déroulait “étonnamment comme prévu” et qu'environ 3 000 employés quittaient déjà l'entreprise, les dirigeants affirmant que le personnel disposerait toujours du “talent et des compétences” nécessaires pour faire avancer l'entreprise.

(1 dollar = 0,7567 livre sterling)

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