Presse / Actualités économiques britanniques - 10 novembre

Voici les principaux titres des pages économiques des journaux britanniques. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

The Times

* Mars s'apprête à investir 161 millions de livres sterling (216,05 millions de dollars) dans son usine d'aliments pour animaux de compagnie du Leicestershire, créant ainsi des emplois et développant l'apprentissage, ce qui donnera un coup de pouce à l'industrie manufacturière britannique.

* Northleaf reconsidère son projet de rachat de KCom, société soutenue par Macquarie MQG.AX , en raison des incertitudes réglementaires qui pèsent sur le secteur britannique des télécommunications.

The Guardian

* Thames Water a demandé à ses créanciers un délai supplémentaire pour rembourser des milliards de livres de dette, proposant de repousser à mars 2028 l'échéance d'une partie de sa dette totale de 20 milliards de livres.

* L'UE a intenté une action en justice contre IBM

IBMCT.UL , la société française de technologies de l'information Atos ATOS.PA et le groupe italien de défense Leonardo LDOF.MI au sujet d'un système de gestion des frontières défaillant, comme le révèle un document interne.

The Telegraph

* Darktrace a versé 840 millions de dollars à son propriétaire Thoma Bravo dans le cadre d'une recapitalisation par dividendes financée par l'endettement, après que la société de capital-investissement a ajouté 750 millions de dollars de dette à la société britannique de cybersécurité.

* La vice-Première ministre britannique Louise Haigh présidera une réunion consacrée aux modifications proposées concernant les obligations relatives aux ventes de véhicules électriques au Royaume-Uni, alors que le gouvernement envisage d'assouplir les objectifs.

Sky News

* DE Shaw est en pourparlers pour soutenir Monzo dans une levée de fonds qui pourrait valoriser la banque numérique britannique à environ 7 milliards de livres sterling, suite à l'échec des négociations de rachat avec Nu Holdings.

* Le magnat des matières premières Sanjeev Gupta a conclu un accord avec les administrateurs judiciaires de Greensill afin de conserver le contrôle d'un actif australien clé, après un litige juridique qui a duré plusieurs années.

(1 dollar = 0,7452 livre sterling)

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))