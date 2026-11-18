Presidio progresse grâce à un accord de 360 millions de dollars pour des actifs du Permien

** L'action du producteur américain de pétrole et de gaz Presidio Production Company FTW.N a progressé de 1,2 % en début de séance, à 10,37 dollars

** Presidio annonce son intention d'acquérir les actifs de production pétrolière et gazière de Rushmore Resource Partners, société basée dans le bassin du Permien, pour 360 millions de dollars

** Cette acquisition devrait permettre à Presidio d'augmenter sa production nette d'environ 50 % en 2027 et ses flux de trésorerie nets provenant des activités d'exploitation de plus de 60 %

** Les actifs acquis produisent environ 12 800 barils équivalent pétrole par jour (boepd), dont 15 % de pétrole, 39 % de liquides de gaz naturel et 46 % de gaz naturel

** Cette opération marque la troisième acquisition de Presidio en 2026 et permet à la société de s’implanter pour la première fois dans le bassin du Permien

** “Presidio devrait être en mesure d’augmenter relativement rapidement la production et les flux de trésorerie existants issus de ces nouveaux actifs, pour un coût d’investissement supplémentaire modeste”, ont déclaré les analystes de William Blair dans une note

** La transaction devrait être finalisée au premier trimestre 2027

** En tenant compte des fluctuations de la séance, l'action affiche une baisse de 1,8 % depuis le début de l'année