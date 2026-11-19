Le candidat Horizons à la présidentielle Édouard Philippe à Paris le 18 novembre 2026 ( AFP / Kenzo Tribouillard )

Édouard Philippe, en perte de vitesse dans les sondages, s'appuie, selon une expression usitée depuis François Mitterrand et répétée à l'envi par ses proches, sur des "cercles concentriques" pour sa conquête du pouvoir, certains rassemblés au sein d'Horizons, parti qu'il a fondé en 2021.

LA CAMPAGNE

Derrière son directeur de cabinet au Havre Mohamed Hamrouni et sa conseillère presse Céline Poizat, qui ne le quittent jamais d'une semelle, l'un des trois co-directeurs de la campagne d'Édouard Philippe est un "ami de vingt-cinq ans": Gilles Boyer. Co-auteur de livres avec le candidat, ancien conseiller à Matignon, le député européen est incontournable. Et concentre les critiques. "Édouard fait ce que j'ai vu dans la campagne Juppé. D'ailleurs ce sont les mêmes qui font sa campagne: Marie Guévenoux et Gilles Boyer. Le principe même de Gilles c'est : tu es en tête, ne prends pas de risques", s'agace un bon connaisseur de cet environnement.

M. Boyer forme un triumvirat avec Marie Guévenoux et Christophe Béchu. "Très bonne organisatrice" selon M. Philippe, Mme Guévenoux fut présidente des Jeunes avec Alain Madelin puis des Jeunes UMP avant de devenir trésorière du parti d'Emmanuel Macron, éphémère ministre de l'Outremer puis conseillère de Gérald Darmanin.

Mais le membre le plus visible du trio est sans conteste Christophe Béchu, qui a hérité de la présidence par intérim d'Horizons. "C'est l'incarnation politique de cette campagne, qui porte la ligne et fait le lien avec les élus", décrit un cadre. Et qui n'hésite pas à décocher les flèches, notamment contre l'équipe de Gabriel Attal.

LES "POTES"

Dans le premier cercle de l'ancien Premier ministre, sujet d'une série documentaire intitulée "Edouard, mon pote de droite", figurent des gens qui sont "d'abord des amis et ensuite des collaborateurs". Outre M. Boyer, Charles Hufnagel est du nombre. Son ancien "dircom" à Matignon dirige la communication de Carrefour. Groupe dirigé par Alexandre Bompard, connu à l'Ena et autre ami proche du candidat.

Condisciple à l'Ena, témoin de son mariage, Benoît Ribadeau-Dumas fut le directeur de cabinet d’Édouard Philippe à Matignon et occupe actuellement le poste de directeur général délégué chez Exor NV, la holding de la puissante famille italienne Agnelli. Ce qui ne l'empêche pas de garder un oeil sur l'élaboration du programme présidentiel.

L'ancien directeur de Sciences Po Paris Frédéric Mion compte également parmi les amis du candidat.

Autre proche de longue date: Thierry Solère, l'ancien député des Hauts-de-Seine, tour à tour conseiller officieux de MM. Philippe, Macron et Lecornu. "Et intermédiaire de tous ces gens auprès de Marine Le Pen", complète un de ses détracteurs. C'est à son domicile qu’Édouard Philippe a dîné avec la candidate du RN en 2024.

LE PROGRAMME

Dans une formule assassine, François Hollande avait dit d'Alain Juppé qu'il incarnait "presque physiquement l'impôt". Pour un peu, Clément Tonon incarnerait bien le philippisme: même silhouette longiligne, conseiller d’État comme lui. L'ancien conseiller de Christophe Béchu, auteur d'un ouvrage intitulé "Gouverner l'avenir", coordonne le programme. Lourde tâche pour un techno de 32 ans ? "La valeur n'attend pas le nombre des années. Quel âge avait Emmanuelle Mignon quand elle faisait ça pour Sarko ?", compare Édouard Philippe. Réponse: quelques années de plus, à peine.

LES RELAIS

Au Parlement, le candidat s'appuie sur ses présidents de groupe Claude Malhuret (Sénat), réputé pour ses discours, et le bouillonnant ex-maire d'Ajaccio Laurent Marcangeli (Assemblée). Deux députés figurent parmi ses porte-parole: l'ancienne ministre Charlotte Parmentier-Lecocq et Jérémie Patrier-Leitus, qui a eu grand peine à contenir l'activisme du rapporteur UDR Charles Alloncle lorsqu'il présidait la commission d'enquête sur l'audiovisuel public.

Quatre autres porte-parole --les eurodéputés Nathalie Loiseau et Grégory Allione, la conseillère de Paris Julie Boillot, le maire de Melun Kadir Mebarek-- complètent l'équipe coordonnée par le président du conseil général du Finistère et ex-de la campagne Juppé Maël de Calan. En plus du porte-parole du parti, le maire de Saint-Germain-en-Laye Arnaud Péricard.

Parmi les figures d'Horizons, on trouve Christelle Morançais, la libérale présidente de la région Pays-de-la-Loire, un temps présentée comme l'"arme anti-Lisnard".

LES RALLIÉS

"Vous verrez des ralliements dans les prochaines semaines", entend-on chez Horizons... chaque semaine. Pour l'heure, côté Renaissance, la principale prise est --encore-- un ami de longue date, Gérald Darmanin, ainsi que ses proches (Maud Bregeon, Mathieu Lefevre). Le garde des Sceaux, présent à la conférence de presse du candidat, est censé œuvrer à composition de la future majorité. Mais "après dix ans au gouvernement, c'est un peu une fin de cycle pour lui", juge un cadre Horizons. Côté LR, les ralliements se font attendre, hormis Nathalie Kosciusko-Morizet, retirée de la politique depuis 2017.