Présentation de Covéa Finance

Covéa Finance est la société de gestion de portefeuille du groupe Covéa regroupant les marques MAAF, MMA et GMF. La société gère plus de 95 milliards d'euros d'actifs et propose 48 OPC*. Elle intervient sur les plus grandes places financières mondiales et investit sur un grand nombre de classes d'actifs.

Pour répondre aux besoins de nos investisseurs, nous nous appuyons sur nos trois points forts :

Premier point fort, notre décryptage de l'environnement économique et financier par une équipe de recherche dédiée composée de 17 personnes**. Cette équipe couvre 4 types d'analyse : macroéconomique, microéconomique, quantitative et ESG. Elle garantit de ce fait l'indépendance d'esprit de Covéa Finance.

Second point fort, notre processus d'investissement qui érige la collégialité et la transversalité en principes fondateurs. Il se fonde sur une vision de long terme et sur un scénario central établi trois fois par an à travers nos Perspectives Economiques et Financières ;

Troisième point fort, une équipe de gestion composée de 39 gérants-analystes**. Ils sont répartis par secteurs et par classes d'actifs afin de bénéficier au mieux de leur connaissance approfondie de l'univers d'investissement.

*Au 31/12/2018

**Au 8/08/2019