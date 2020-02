Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Près de 700 "gülenistes" arrêtés ou recherchés en Turquie Reuters • 18/02/2020 à 10:35









(Actualisé avec nouveaux chiffres) ISTANBUL, 18 février (Reuters) - Plus de 700 personnes, soupçonnées d'appartenir au mouvement de Fethullah Gülen, accusé d'être derrière la tentative de coup d'Etat de 2016, ont été arrêtées ou font l'objet d'un mandat d'arrêt en Turquie, a annoncé mardi l'agence officielle turque Anadolu. Dans le cadre d'une enquête menée dans les rangs de l'armée, les procureurs turcs ont ordonné mardi l'arrestation de 157 personnes soupçonnées de liens avec le prédicateur en exil aux Etats-Unis depuis 1999 et qui dément toute implication dans la tentative de putsch. A Ankara, 71 personnes devaient par ailleurs être arrêtées dans le cadre d'une enquête portant sur des soutiens présumés de Fethullah Gülen au sein du ministère de la Justice, a précisé l'agence Anadolu. Parallèlement, les procureurs ont émis des mandats d'arrêt pour 467 personnes soupçonnés d'entretenir des liens avec Gülen dans le cadre d'une enquête sur des cas de corruption dans la police. Depuis le début de la vaste purge consécutive à la tentative de coup d'Etat, quelque 80.000 personnes ont été placées en détention préventive et quelque 150.000 fonctionnaires ont été radiés ou suspendus de leurs fonctions notamment dans l'enseignement et au sein de l'armée. Les opposants du président Recep Tayyip Erdogan accusent le chef de l'Etat d'utiliser le putsch manqué de l'été 2016 comme prétexte pour réprimer toute voix dissidente dans le pays. Le gouvernement dément et invoque des enjeux de sécurité nationale. (Daren Butler, version française Jean Terzian et Marine Pennetier, édité par Henri-Pierre André)

