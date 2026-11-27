Euronext Paris a fait connaître à l'AMF que, durant la réouverture de l'offre publique d'achat (OPA) visant les actions et les OCEANE de Fnac Darty, soit du 12 novembre au 25 novembre inclus, EP FR HoldCo a.s. a acquis 501 831 actions au prix unitaire de 35 EUR ainsi que 10 300 OCEANE au prix unitaire de 81,16 EUR.

Par conséquent, la société contrôlée par le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky détient directement, à la clôture de l'OPA, 12 633 258 actions Fnac Darty, soit 42,56% du capital et des droits de vote théoriques du groupe de distribution de produits culturels, électroniques et électroménagers.

De concert avec VESA Equity Investment, l'initiateur détient 21 079 308 actions, soit 71,02% du capital et des droits de vote théoriques de Fnac Darty, avant assimilation des 312 346 actions autodétenues et des 22 196 actions couvertes par des accords de liquidité.

L'initiateur détient par ailleurs 536 098 OCEANE Fnac Darty. Le règlement-livraison de l'offre rouverte interviendra selon le calendrier communiqué par Euronext Paris.