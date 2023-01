Près de 50 0000 chômeurs recherchent un emploi cadre

(AOF) - Quelque 485 000 demandeurs d'emploi recherchaient en juin 2022 un emploi cadre, selon des statistiques de l'Association pour l'emploi des cadres (Apec) et Pôle emploi. Parmi eux, 292 000 sont inscrits en catégorie A (sans emploi) et 193 000 en B et C (activité réduite). Au sens du Bureau international du travail, le taux de chômage des cadres se situe autour de 4% contre 7,3% au troisième trimestre 2022 pour la population en général.

Sur ces 485.000 demandeurs d'emploi, 95.000 sont au chômage depuis plus d'un an. Ils recherchent surtout des postes de commerciaux, cadres administratifs-comptables-financiers ou d'informaticiens.

Par rapport aux cadres en emploi, les demandeurs d'emploi cadres sont plus jeunes (32% de moins de 35 ans contre 27%). Après leurs études, les jeunes diplômés sont en effet nombreux à s'inscrire à Pôle emploi, même s'ils n'y restent pas longtemps. La proportion des personnes ayant 5 ans et plus est aussi plus importante (21% contre 18%). Ces seniors représentent 102 000 cadres demandeurs d'emploi, dont 36% de demandeurs d'emploi longue durée.

On compte davantage de femmes (45% contre 37%) parmi les demandeurs d'emploi cadres qui sont également un peu moins diplômés (20% n'ont pas un niveau Bac+2 contre 14%). Enfin, ils sont légèrement surreprésentés en Île-de-France (40% contre 35%) et habitent davantage dans un quartier de la politique de la ville (6% contre 2%).