Près de 5 millions de téléspectateurs en moyenne pour Macron sur TF1

Le président Emmanuel Macron (d) et le journaliste Gilles Bouleau sur le plateau de TF1 lors d'une émission spéciales, le 13 mai 2025 à Saint-Denis, au nord de Paris ( AFP / Ludovic MARIN )

Près de 5 millions de téléspectateurs en moyenne ont regardé mardi soir l'intervention d'Emmanuel Macron lors d'une émission spéciale sur TF1 , format traditionnellement moins suivi que les allocutions solennelles lors d'événements exceptionnels, selon les chiffres publiés par la chaîne mercredi.

Entre 20H15 et 23H25, 4,9 millions de téléspectateurs en moyenne ont regardé TF1, leader de la soirée avec une part d'audience (PDA) de 27,8%, selon les données de Médiamétrie.

Dans le détail, 5,8 millions (29,7% de PDA) de personnes en moyenne étaient branchées sur la Une pour la première partie de l'émission jusqu'à 21h50 environ, et 3,9 millions (25,2% de PDA) pour la seconde.

C'est bien en-deçà de la précédente intervention présidentielle du 5 mars, consacrée à la situation internationale et suivie par plus de 15 millions de téléspectateurs sur TF1, France 2, M6 , TMC, LCP et les quatre chaînes info (BFMTV, CNews, LCI et franceinfo), pour une PDA de 71,6%, toutes chaînes confondues.

Mais c'est mieux que le score enregistré par TF1 la semaine précédente, le même jour en soirée, avec "Koh-Lanta".

Déprogrammé mardi soir au profit du président, le jeu de TF1 avait séduit le 6 mai 2,8 millions d'adeptes (14,4% de PDA) pour sa première partie et 2,4 millions (15,1%) pour la seconde.

Pendant plus de trois heures, Emmanuel Macron a répondu aux questions du présentateur Gilles Bouleau, de personnalités issues de la société civile et de Français.

Le président a longuement abordé de nombreux aspects de la politique française, évoquant des pistes de référendums en cas de blocage parlementaire et défendant âprement son bilan, notamment la réforme des retraites.

D'après TF1, en cumulé, 17,7 millions de téléspectateurs ont suivi au moins 10 secondes consécutives de l'émission durant la soirée.