Le Crédit Industriel et Commercial (CIC) a fait connaître à l'AMF que, durant l'offre publique d'achat simplifiée (OPAS) visant les actions Lexibook, soit du 9 au 20 novembre inclus, la société Doodle SAS a acquis sur le marché 427 552 actions au prix unitaire de 8 EUR, par l'intermédiaire du membre acheteur qu'elle avait désigné.

Par conséquent, à la clôture de l'OPAS, l'initiateur détient directement 7 286 332 actions Lexibook représentant autant de droits de vote, soit 93,86% du capital et 93,83% des droits de vote théoriques. La suspension de la cotation des actions Lexibook est maintenue dans l'attente de la mise en oeuvre du retrait obligatoire.