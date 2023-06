Près de 300 institutions financières appellent les entreprises à divulguer leurs données environnementales

- Deux-cent quatre-vingt-huit institutions financières représentant près de 29.000 milliards de dollars d’actifs, dont Schroders, La Française Asset Management, La Banque Postale, Ostrum et le groupe Pictet, appellent les entreprises ayant un fort impact sur l’environnement à divulguer leurs données environnementales par l’intermédiaire de CDP.Les entreprises ciblées incluent notamment Dassault Aviation, Vetoquinol, Tesla, Spotify et Exxon Mobil. Elles représentent une capitalisation de plus de 21.000 milliards de dollars, et émettent annuellement plus de 4.200 mégatonnes d'équivalent dioxyde de carbone, soit environ 1.200 mégatonnes de plus que l’ensemble des États membres l’Union européenne, assure un communiqué. A lire aussi: Laurent Babikian (CDP) : «Le prix carbone reste la pièce manquante du puzzle durable» Dans le cadre de cette campagne annuelle, les institutions du secteur financier incitent les entreprises à divulguer leurs données à CDP, l’organisation à but non lucratif qui gère le système mondial de publication des données environnementales. Elle s’adresse aux entreprises qui n’ont jamais divulgué leurs données, ou qui ont cessé de le faire, via CDP.Cette campagne intervient au moment où la réglementation sur la transparence environnementale se durcit. Au cours du prochain exercice financier, les entreprises de l’Union européenne devront rendre compte de leur impact sur l’environnement.Environ 50.000 grandes entreprises et PME cotées en Bourse dans l’Union Européenne seront tenues de fournir des données environnementales dans le cadre de la directive sur les rapports de durabilité des entreprises (CSRD). Parmi elles figurent environ 10.000 entreprises non européennes, mais ayant des activités dans l’UE.

Laurence Marchal