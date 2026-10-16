Près de 12 000 habitants de Californie ont acheté des véhicules électriques dans le cadre du programme de prime de l'État

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La Californie a annoncé vendredi que près de 12 000 habitants avaient acheté des véhicules électriques en bénéficiant de primes dans le cadre d'un nouveau programme de 270 millions de dollars financé par l'État et les constructeurs automobiles.

Ce programme, destiné aux Californiens achetant leur premier véhicule électrique, a été promulgué par le gouverneur Gavin Newsom en juillet. Il offre une prime de 3 500 dollars pour les véhicules électriques neufs dont le prix de vente au détail ne dépasse pas 50 000 dollars, et une prime de 1 750 dollars pour les véhicules électriques d'occasion ne coûtant pas plus de 25 000 dollars.