Près d'un millions d'entreprises créées en France en 2021 information fournie par AOF • 14/01/2022 à 16:52



(AOF) - Le nombre total d’entreprises créées en France au cours de l'année 2021 a progressé de 17,4 % sur un an, a révélé l'INSEE, notamment en raison du niveau particulièrement bas des créations pendant le premier confinement en 2020. Il y a eu, au total, 995 868 entreprises créées au cours de l'année écoulée. Les créations d’entreprises individuelles sous le régime de micro-entrepreneur ont fortement augmenté (+17%) et les créations de sociétés plus encore (+24,3%). La hausse des créations est moins marquée (+1,7%) pour les entreprises individuelles classiques.