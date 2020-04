Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Première séance parlementaire par visioconférence à Westminster Reuters • 22/04/2020 à 12:36









LONDRES, 22 avril (Reuters) - Epidémie de coronavirus oblige, les questions au gouvernement britannique auront lieu mercredi pour la première fois par visioconférence, grâce à un nouveau dispositif qui n'a été que peu testé. La session parlementaire, interrompue par les fêtes de Pâques, a repris mardi et la séance doit débuter à 11h00 GMT. Avec les mesures de confinement en vigueur depuis un mois, 50 députés seulement seront autorisés à siéger physiquement à Westminster et 120 autres doivent participer aux débats via l'application Zoom. Ils apparaîtront sur des écrans de télévision disposés sur les murs de la Chambre des Communes. "Nous croisons les doigts pour que tout fonctionne bien aujourd'hui", a déclaré son président Lindsay Hoyle, qui dirigera les débats sur place. "C'est symbolique, n'est-ce pas? Sept cents ans de travail, puis soudain, nous passons à quelque chose de nouveau." Le ministre des Affaires étrangères, Dominic Raab, qui assure l'intérim à la tête du gouvernement pendant la convalescence de Boris Johnson, atteint du coronavirus, devra répondre à 50 questions en 45 minutes. Matt Hancock, ministre de la Santé, s'exprimera ensuite sur les mesures prises pour enrayer l'épidémie. Le dispositif de visioconférence n'est prévu que pour interroger les membres du gouvernement mais des moyens sont à l'étude pour permettre la tenue d'un débat législatif et pour voter numériquement les textes de loi. (William James, version française Jean-Philippe Lefief, édité par Blandine Hénault)

