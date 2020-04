Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Première journée de commémoration du génocide rwandais en France Reuters • 07/04/2020 à 14:09









PARIS, 7 avril (Reuters) - La première journée de commémoration du génocide rwandais organisée en France s'est tenue ce mardi mais sans aucun rassemblement public compte tenu de l'épidémie de coronavirus en cours et des mesures de confinement prises par l'exécutif pour tenter de freiner la propagation du virus. "Compte tenu des mesures de confinement nécessaires à la lutte contre la pandémie de COVID-19, et en accord avec les organisateurs des commémorations, aucun rassemblement public n'aura lieu à Paris et dans les différentes villes de France", a fait savoir l'Elysée dans un communiqué. "Malgré ces circonstances exceptionnelles, la France, sur son territoire comme à l'étranger, s'associe au peuple rwandais pour honorer la mémoire des victimes et salue sa capacité de réconciliation", ajoute la présidence française. "La France réitère son engagement à faire en sorte que le génocide des Tutsi prenne toute sa place dans notre mémoire collective, tant par le travail de mémoire que par l'éducation et la lutte contre l'impunité." Emmanuel Macron, qui selon l'Elysée a adressé une lettre en ce sens à son homologue rwandais, avait souhaité l'an dernier que la date du 7 avril constitue désormais une journée de commémoration nationale du génocide de de 1994 au cours desquels 800.000 personnes, pour l'essentiel des Tutsis, mais aussi des Hutus modérés, ont été tués selon l'Onu. Cette annonce visait notamment à apaiser les relations entre Paris et Kigali après les tensions de ces dernières décennies alimentées par une polémique sur le rôle joué par l'armée française - qui avait lancé en juin 1994 l'opération militaro-humanitaire "Turquoise" sous mandat de l'Onu "pour mettre fin aux massacres partout où cela sera possible, éventuellement en utilisant la force". Le président rwandais Paul Kagamé avait notamment accusé en 2014 Paris d'avoir "participé" aux massacres, des accusations rejetées par les autorités françaises. Des actions en justice ont également été engagées pour "complicité de génocide et complicité de crimes contre l'humanité". (Marine Pennetier, édité par Henri-Pierre André)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.