Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Première hausse des ventes trimestrielles de Fnac Darty sur l'année Reuters • 21/10/2020 à 20:06









21 octobre (Reuters) - Fnac Darty FNAC.PA a fait état mercredi pour la première fois cette année d'une hausse de son chiffre d'affaires trimestriel, la forte croissance de ses ventes en ligne et la normalisation progressive de la fréquentation des magasins ayant ouvert la voie à la reprise de ses activités. Le groupe présent en France, en Suisse, dans la péninsule ibérique et le Benelux est ainsi parvenu à limiter la baisse de chiffre d'affaires due à la crise sanitaire à moins de 100 millions d'euros fin septembre, contre environ 400 millions d'euros à la sortie du confinement. Au titre du troisième trimestre, le distributeur français spécialisé dans les biens culturels et l'électronique grand public affiche une hausse en glissement annuel de 8,5% de ses ventes, qui s'élèvent à 1,86 milliard d'euros. Après une forte baisse de son chiffre d'affaires au premier semestre, Fnac Darty a vu ses ventes en ligne augmenter d'environ 30% sur la même période. Les revenus issus des ventes en magasin ont considérablement augmenté en France, a déclaré lors d'une conférence téléphonique Jean-Brieuc Le Tinier, directeur financier du groupe. L'entreprise a toutefois noté que la péninsule ibérique restait sévèrement affectée par les restrictions liées à la pandémie. Elle s'attend par ailleurs à ce que d'éventuelles mesures supplémentaires affectent la fréquentation des magasins au quatrième trimestre, qui représente en moyenne 35% de son chiffre d'affaires annuel. Pour la billetterie, fortement pénalisée par les restrictions qui ont touché le secteur du spectacle, Fnac Darty a indiqué qu'elle n'anticipait pas de retour à la normale avant le second semestre 2021. Le groupe français, qui avait retiré ses prévisions au mois de mars, n'a pas révisé ses objectifs annuels. Son directeur général Enrique Martinez a néanmoins déclaré en septembre à BFM Business qu'il espérait réaliser un chiffre d'affaires proche de celui de 2019, qui s'est élevé à 7,35 milliards d'euros. (Charles Regnier ; version française Juliette Portala)

Valeurs associées FNAC DARTY Euronext Paris +1.26%