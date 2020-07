Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Première arrestation à Hong Kong en vertu de la loi sur la sécurité Reuters • 01/07/2020 à 08:00









HONG KONG, 1er juillet (Reuters) - La police de Hong Kong a annoncé mercredi avoir effectué sa première arrestation en vertu de la nouvelle loi sur la sécurité nationale tout juste entrée en vigueur à l'initiative de la Chine. Il s'agit d'un homme ayant disposé sur le sol un drapeau prônant l'indépendance de Hong Kong, montrent des images diffusées sur Twitter par la police de la ville. Cet homme portait aussi un t-shirt noir avec l'inscription "Free Hong Kong". (Marius Zaharia version française Bertrand Boucey)

