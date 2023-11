Premier League: chiffre d'affaires annuel record pour Manchester City

Manchester City a annoncé mercredi un chiffre d'affaires record en Premier League de 712,8 millions de livres (818 millions d'euros) pour la saison passée, lors de laquelle il a réussi le triplé, dépassant largement le record précédent publié par Manchester United le mois dernier.

L'attaquant norvégien de Manchester City Erling Haaland célèbre le premier but de son équipe lors du match retour du groupe B de la Ligue des champions de l'UEFA entre Manchester City et Young Boys au stade Etihad de Manchester, le 7 novembre 2023. ( AFP / OLI SCARFF )

Les champions en titre, détenus par la famille régnante des Emirats arabes unis, ont fait état d'une augmentation de près de 100 millions de livres sterling sur un an de leur chiffre d'affaires pour l'exercice 2022/23, alors que le bénéfice net a presque doublé pour atteindre 80,4 millions de livres (92,3 millions d'euros).

United, dans l'ombre de City depuis une décennie au niveau des résultats sportifs, avait annoncé fin octobre un chiffre d'affaires record pour un club anglais, à 648,4 millions de livres (744 millions d'euros).

La saison dernière, les hommes de Pep Guardiola sont devenus le deuxième club anglais, après les Red Devils en 1999, à remporter la Ligue des champions, la Premier League et la Coupe d'Angleterre au cours d'une même saison.

City, qui est arrivé en tête du classement 2023 "Football Money League" du cabinet Deloitte, a perçu des revenus de diffusion TV de près de 300 millions de livres (344 millions d'euros) au cours de l'année qui s'est achevée le 30 juin, notamment grâce à ses succès européens.

La masse salariale du club a augmenté de près de 70 millions de livres pour atteindre un peu moins de 423 millions de livres (485 millions d'euros) et les Citizens ont réalisé un bénéfice de près de 122 millions de livres sur les transfert de joueurs.

Ce chiffre ne reflète cependant pas l'activité déficitaire du dernier marché des transferts estival.

Le rapport annuel du club mentionne également les 115 accusations d'infractions financières recensées en neuf saisons et portées contre les actionnaires principaux émiratis par la Premier League en février.

"Le conseil d'administration reconnaît qu'il existe un certain nombre de risques et d'incertitudes qui pourraient avoir un impact important sur les performances du club", indique le rapport financier à ce sujet.

"Nous continuerons à remettre en question toutes les normes du secteur, nous évaluerons nos succès et tirerons les leçons de nos échecs", a assuré le président de City, Khaldoon Al Mubarak, cité dans le communiqué financier.

"Nous n'aurons pas peur de nous fixer de nouveaux objectifs et d'élaborer de nouvelles stratégies qui seront bénéfiques à notre club, à ses communautés et à ses parties prenantes, et en particulier aux supporters", a ajouté le dirigeant émirati.

City, en quête d'un quatrième titre de champion d'Angleterre consécutif, est en tête de la Premier League après 12 journées et a déjà obtenu sa qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions.